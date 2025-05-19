Стріляли з авто на ходу: поліція затримала підозрюваних у вчиненні стрілянини в Києві

У Києві затримали підозрюваних у вчиненні стрілянини в Дарницькому районі. Правоохоронці побачили відео, на якому двоє чоловіків під час поїздки в авто стріляли із пістолета, під час моніторингу соцмереж.

Протягом години вони змогли встановити місцезнаходження водія і пасажира цієї машини. Їх затримали під час відпочинку в ресторані, повідомила поліція Києва.

"Затримані – це двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції, де з ними спілкуються слідчі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Відповідно до санкції статті, такі дії караються позбавленням волі на строк до семи років", – йдеться у повідомленні.