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За тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже 2000 дронів

Понад 1600 ворожих БпЛА наші військові знищили. 

За тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже 2000 дронів
війна з Росією
Фото: Генштаб

За тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. ППО збила близько 80% з них. 

Про це розповів начальник ОВА олександр Прокудін. 

"За минулі сім днів російські війська запустили по звільненій Херсонщині 1950 дронів. Окупанти цілилися в мирних людей та цивільну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні. 

Понад 1600 ворожих БпЛА наші військові знищили. Ефективність збиття російських дронів залишається на рівні 80%.

Фото: Херсонська ОВА

  • За даними ООН, квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року.
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