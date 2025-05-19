За тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. ППО збила близько 80% з них.
Про це розповів начальник ОВА олександр Прокудін.
"За минулі сім днів російські війська запустили по звільненій Херсонщині 1950 дронів. Окупанти цілилися в мирних людей та цивільну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.
Понад 1600 ворожих БпЛА наші військові знищили. Ефективність збиття російських дронів залишається на рівні 80%.
- За даними ООН, квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року.