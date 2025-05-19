РФ атакувала Сумщину дронами, є влучання та поранені (доповнено)

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

Сумщина цієї ночі була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді повідомили про влучання шести російських безпілотників. У області є поранені.

"Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках", – інформує ОВА.

У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються.

Доповнення. Згодом у ОВА додали, що унаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів.

В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий житель. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Обидвох госпіталізували.

Протягом доби, з ранку 18 травня до ранку 19 травня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби та скидання ВОГ з БпЛА:

майже 10 ударів КАБів;

60 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, чотири житлові будинки та автомобіль;

у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Хотінській громаді пошкоджено житлові будівлі.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.