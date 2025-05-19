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РФ атакувала Сумщину дронами, є влучання та поранені (доповнено)

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

РФ атакувала Сумщину дронами, є влучання та поранені (доповнено)
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС України в Telegram

Сумщина цієї ночі була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді повідомили про влучання шести російських безпілотників. У області є поранені. 

"Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках", – інформує ОВА. 

У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються.

Доповнення. Згодом у ОВА додали, що унаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів.

В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий житель. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Обидвох госпіталізували. 

Протягом доби, з ранку 18 травня до ранку 19 травня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби та скидання ВОГ з БпЛА:

  • майже 10 ударів КАБів;
  • 60 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив ракетний удар по території Сумщини. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, чотири житлові будинки та автомобіль;
  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Хотінській громаді пошкоджено житлові будівлі.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.

  • Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі загинуло 9 людей. Це був евакуаційний рейс. 
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