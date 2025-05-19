РФ атакувала Сумщину дронами, є влучання та поранені (доповнено)

Сумщина цієї ночі була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді повідомили про влучання шести російських безпілотників. У області є поранені.
"Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках", – інформує ОВА.
У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.
Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються.
Доповнення. Згодом у ОВА додали, що унаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів.
В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий житель. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Обидвох госпіталізували.
Протягом доби, з ранку 18 травня до ранку 19 травня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби та скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 10 ударів КАБів;
- 60 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, чотири житлові будинки та автомобіль;
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Хотінській громаді пошкоджено житлові будівлі.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.
- Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі загинуло 9 людей. Це був евакуаційний рейс.