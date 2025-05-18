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Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США

Загалом у плані є 22 пункти.

Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог оприлюднив перший пункт американського мирного плану.

На своїй сторінці у соцмережі Х Келлог зазначив, що загалом у плані є 22 пункти.

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За словами спецпредставника, у Стамбулі держсекретар Марко Рубіо «чітко дав зрозуміти, що ми представили "жорсткий мирний план"». 

«За підсумками лондонських зустрічей ми (США) виступили з комплексним планом із 22 пунктів, який є основою для світу. Перший пункт - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз», - написав Келлог.

  • 16 травня українська делегація у Стамбулі зустрілася з спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером. Вони скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій.
  • Згодом Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога провести зустріч із Путіним для просування переговорів про мир в Україні.
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