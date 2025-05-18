Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США

Загалом у плані є 22 пункти.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог оприлюднив перший пункт американського мирного плану.

На своїй сторінці у соцмережі Х Келлог зазначив, що загалом у плані є 22 пункти.

За словами спецпредставника, у Стамбулі держсекретар Марко Рубіо «чітко дав зрозуміти, що ми представили "жорсткий мирний план"».

«За підсумками лондонських зустрічей ми (США) виступили з комплексним планом із 22 пунктів, який є основою для світу. Перший пункт - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз», - написав Келлог.