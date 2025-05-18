Віцепрезидент США провів переговори з президенткою Єврокомісією і прем’єркою Італії щодо торгівлі

Також ішлося на зустрічі про підтримку України.

Марко Рубіо, Джей Ді Венс, Джорда Мелоні та Урсула фон дер Ляєн на зустрічі 18 травня 2025 року

У Римі віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, передає Reuters.

Переговори відбулися після участі сторін в урочистій месі з нагоди інтронізації Папи Лева XIV.

Джей Ді Венс висловив сподівання, що ця зустріч сприятиме просуванню торговельних перемовин між США та Європейським Союзом.

«Європа — важливий союзник Сполучених Штатів… але, звісно, у нас є певні розбіжності, як це буває між друзями, зокрема, у питаннях торгівлі», — сказав Венс.

Він додав, що сторони розпочали «хорошу розмову», яка, за його словами, може стати початком «довгострокових торговельних перемовин і взаємовигідних рішень».

За інформацією Білого дому, США ввели 25% мито на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, а також базове мито у 10% для більшості країн. У разі провалу перемовин протягом 90 днів передбачено додаткові «дзеркальні» мита — у випадку ЄС це може становити загалом 20%.

Президентка Єврокомісії наголосила, що торговельні відносини між ЄС і США є найбільшими у світі — на понад 1,5 трлн доларів на рік.

«Ми обмінялися документами з викладом майбутніх напрямів перемовин. Тепер важливо, щоб наші експерти детально пропрацювали ці документи», — зазначила фон дер Ляєн.

«Усі знають, що диявол — у деталях, але нас об’єднує те, що ми хочемо отримати гарну угоду для обох сторін», — додала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента США не мала з ним офіційної зустрічі — лише коротко поспілкувалася під час похорону Папи Франциска минулого місяця у Ватикані.

Окрім торговельних питань, фон дер Ляєн заявила, що прагне обговорити з Венсом підтримку України та витрати на оборону.