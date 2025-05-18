Бельгія готується передати Україні пакет допомоги на мільярд євро

Бельгія готується передати Україні пакет військової допомоги на один мільярд євро.

Як пише "Суспільне" із посиланням на ЗМІ Бельгії, пакет включатиме різне озброєння та військову техніку. Зокрема передадуть 100 броньованих машин швидкої допомоги й транспортних автомобілів Unimog, а також зенітні комплекси.

У Міноборони країни заявили, що допомога на суму 645 мільйонів євро має бельгійське походження.

Україна може розраховувати на "швидке" постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog.

Також на потреби ЗСУ надійдуть 5 безпілотних морських суден та інші дрони, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення БПЛА, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Поставлять також понад 16 тисяч одиниць зброї та гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.

Бельгія планує інвестувати у підготовку українських техніків з обслуговування літаків F-16 у межах коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Крім цього, країна підтримує запуск виробничих потужностей з випуску ракет калібром 70-мм в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Надається і програмне забезпечення.