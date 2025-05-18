Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
ГоловнаСвіт

Бельгія готується передати Україні пакет допомоги на мільярд євро

Пакет включатиме озброєння, техніку броньовані "швидкі" та ЗРК.

Бельгія готується передати Україні пакет допомоги на мільярд євро
Фото: ArmyInform

Бельгія готується передати Україні пакет військової допомоги на один мільярд євро.

Як пише "Суспільне" із посиланням на ЗМІ Бельгії, пакет включатиме різне озброєння та військову техніку. Зокрема передадуть 100 броньованих машин швидкої допомоги й транспортних автомобілів Unimog, а також зенітні комплекси.

У Міноборони країни заявили, що допомога на суму 645 мільйонів євро має бельгійське походження.

Україна може розраховувати на "швидке" постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog.

Також на потреби ЗСУ надійдуть 5 безпілотних морських суден та інші дрони, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення БПЛА, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Поставлять також понад 16 тисяч одиниць зброї та гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.

Бельгія планує інвестувати у підготовку українських техніків з обслуговування літаків F-16 у межах коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Крім цього, країна підтримує запуск виробничих потужностей з випуску ракет калібром 70-мм в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Надається і програмне забезпечення.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies