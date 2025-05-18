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Унаслідок зіткнення корабля ВМС Мексики із Бруклінським мостом загинули двоє людей

Ще 19 осіб поранені. 

Унаслідок зіткнення корабля ВМС Мексики із Бруклінським мостом загинули двоє людей
Зіткнення корабля ВМС Мексики із Бруклінським мостом
Фото: EPA/UPG

Унаслідок зіткнення вітрильника ВМС Мексики із Бруклінським мостом у Нью-Йорку двоє членів екіпажу загинули та щонайменше 19 отримали поранення. Усього на судні "Куаутемок" перебувало 277 осіб.

Про це пишуть ВВС та The Guardian.

Високі щогли корабля зачепили місток, коли той проходив під мостом. За даними влади, члени екіпажу стояли на щоглах під час зіткнення. Бруклінський міст не зазнав значних пошкоджень і був знову відкритий після попереднього огляду. 

На думку поліції, аварія трапилася через "механічні проблеми" та відключення електроенергії. Берегова охорона Нью-Йорка повідомила, що "Куаутемок" втратив усі три щогли. Висота щогли судна становить 48,2 м, а міст нижчий у центрі.

За даними мексиканського флоту, судно, довжина якого становить 91 м і ширина – 12 м, вперше вийшло у плавання у 1982 році.

Щороку цей корабель відпливає після закінчення занять у військово-морському училищі, щоб завершити підготовку курсантів.

Цього року, за словами військово-морських сил, він вийшов з мексиканського порту Акапулько 6 квітня. Корабель мав відвідати 22 порти у 15 країнах, включаючи Кінгстон (Ямайка), Гавану (Куба), Косумель (Мексика) та Нью-Йорк .

Також планували відвідати Рейк'явік, Ісландія; Бордо, Сен-Мало та Дюнкерк, Франція; та Абердин, Шотландія, серед інших, загалом 254 дні – 170 у морі та 84 у порту.
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