В уряді США обговорюють ідею реаліті-шоу, де іммігранти можуть отримати американське громадянство

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі іммігрантів у телевізійному реаліті-шоу, де вони зможуть отримати американське громадянство, повідомляє BBC.
Речниця департаменту Тріша Маклафлін в інтерв'ю New York Times назвала ініціативу “святом американства” і сказала, що шоу включатиме завдання, засновані на американських традиціях.
“Нам потрібно відродити патріотизм і громадянський обов'язок у цій країні, і ми раді розглядати нестандартні пропозиції. Ця пропозиція не була схвалена або відхилена співробітниками”, ‒ сказала Маклафлін.
Президент США Дональд Трамп розгорнув масштабну антиімміграційну кампанію, яка торкнулася не лише нелегальних іммігрантів, але й законних резидентів, біженців, осіб з тимчасовим статусом та тих, чиї судові справи ще не завершені. Відомі випадки, коли дітей, громадян США, депортували разом з їхніми батьками, які не мали необхідних документів.
Ідею реаліті-шоу запропонував Роб Ворсофф, продюсер і сценарист канадського походження, який працював над "Duck Dynasty" ‒ популярним серед прихильників Трампа реаліті-шоу про мисливську родину з Луїзіани.
- Раніше повідомлялося, шо Верховний суд США заборонив Трампу депортувати венесуельців за прискореною процедурою. Президент США Дональд Трамп на початку своєї другої каденції вирішив застосувати для масової депортації Акт про іноземних ворогів 1798 року, який раніше набував чинності лише під час воєнного стану. Проте найвищий судовий орган не погодився з цією практикою.