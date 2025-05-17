В уряді США обговорюють ідею реаліті-шоу, де іммігранти можуть отримати американське громадянство

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі іммігрантів у телевізійному реаліті-шоу, де вони зможуть отримати американське громадянство, повідомляє BBC.

Речниця департаменту Тріша Маклафлін в інтерв'ю New York Times назвала ініціативу “святом американства” і сказала, що шоу включатиме завдання, засновані на американських традиціях.

“Нам потрібно відродити патріотизм і громадянський обов'язок у цій країні, і ми раді розглядати нестандартні пропозиції. Ця пропозиція не була схвалена або відхилена співробітниками”, ‒ сказала Маклафлін.

Президент США Дональд Трамп розгорнув масштабну антиімміграційну кампанію, яка торкнулася не лише нелегальних іммігрантів, але й законних резидентів, біженців, осіб з тимчасовим статусом та тих, чиї судові справи ще не завершені. Відомі випадки, коли дітей, громадян США, депортували разом з їхніми батьками, які не мали необхідних документів.

Ідею реаліті-шоу запропонував Роб Ворсофф, продюсер і сценарист канадського походження, який працював над "Duck Dynasty" ‒ популярним серед прихильників Трампа реаліті-шоу про мисливську родину з Луїзіани.