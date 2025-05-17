Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
ГоловнаСвіт

В уряді США обговорюють ідею реаліті-шоу, де іммігранти можуть отримати американське громадянство

Речниця Міністерство внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін назвала ініціативу “святом американства”.

В уряді США обговорюють ідею реаліті-шоу, де іммігранти можуть отримати американське громадянство
Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі іммігрантів у телевізійному реаліті-шоу, де вони зможуть отримати американське громадянство, повідомляє BBC.

Речниця департаменту Тріша Маклафлін в інтерв'ю New York Times назвала ініціативу “святом американства” і сказала, що шоу включатиме завдання, засновані на американських традиціях.

“Нам потрібно відродити патріотизм і громадянський обов'язок у цій країні, і ми раді розглядати нестандартні пропозиції. Ця пропозиція не була схвалена або відхилена співробітниками”, ‒ сказала Маклафлін.

Президент США Дональд Трамп розгорнув масштабну антиімміграційну кампанію, яка торкнулася не лише нелегальних іммігрантів, але й законних резидентів, біженців, осіб з тимчасовим статусом та тих, чиї судові справи ще не завершені. Відомі випадки, коли дітей, громадян США, депортували разом з їхніми батьками, які не мали необхідних документів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ідею реаліті-шоу запропонував Роб Ворсофф, продюсер і сценарист канадського походження, який працював над "Duck Dynasty" ‒ популярним серед прихильників Трампа реаліті-шоу про мисливську родину з Луїзіани.

  • Раніше повідомлялося, шо Верховний суд США заборонив Трампу депортувати венесуельців за прискореною процедурою. Президент США Дональд Трамп на початку своєї другої каденції вирішив застосувати для масової депортації Акт про іноземних ворогів 1798 року, який раніше набував чинності лише під час воєнного стану. Проте найвищий судовий орган не погодився з цією практикою.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies