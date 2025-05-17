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У МЗС Німеччини заявили про збільшення загрози РФ у Балтійському морі

Німеччниа закликає до посилення патрулювання Балтійського моря та санкції проти РФ.

У МЗС Німеччини заявили про збільшення загрози РФ у Балтійському морі
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Росія становить дедалі більшу загрозу в Балтійському морі, тому партнери мають посилити патрулювання регіону та санкції проти суден, які перевозять російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, пише Укрінформ.

"У регіоні Балтійського моря Росія загрожує всім нам", – заявив глава німецького МЗС.

Він зауважив, що ситуація стає дедалі серйознішою, про що свідчать пошкоджені підводні кабелі, руйнування інфраструктури, порушення сигналів для навігації, підозрілі кораблі тощо.

"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, всіма силами протидіємо гібридним загрозам, зокрема й за допомогою додаткових патрулів", – сказав Вадефуль.

"Тіньовий" російський флот він назвав абсолютною загрозою безпеці та заявив про плани ЄС запровадити подальші санкції щодо цих суден. За словами міністра, це допоможе й Україні, "адже "тіньовий флот" щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій".

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів з усієї Європи в Тирані (столиця Албанії) заявила, що Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Владіміра Путіна через війну в Україні.
  • Пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2". Він стосуватиметься роботи над включенням до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничної ціни на нафту, а також більше санкцій щодо фінансового сектору в Росії.
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