У Великій Британії трьох іранців звинуватили у порушенні національної безпеки

Чоловік підозрюють у вчиненні дій, “які могли допомогти іноземній розвідувальній службі” в період з 14 серпня по 16 лютого”.

У Великій Британії трьом громадянам Ірану висунули обвинувачення у шпигунстві на користь Тегерана ‒ відповідно до Закону про національну безпеку, пише Bloomberg.

Мостафу Сепахванда, Фархада Джаваді Манеша та Шапура Калехалі Хані Нурі звинуватили у вчиненні дій, “які могли допомогти іноземній розвідувальній службі” в період з 14 серпня по 16 лютого”, повідомили у поліції. Повідомляється, що йдеться про Іран.

39-річному Сепахванду також висунули обвинувачення у Сполученому Королівства щодо спостереження та розвідці з наміром вчинити серйозне насильство проти фізичної особи, яку поліція не ідентифікувала. Двом іншим обвинуваченим також висунули обвинувачення у шпигунстві з наміром вчинити акт серйозного насильства.

“Це надзвичайно серйозні звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, які виникли після дуже складного та швидкоплинного розслідування”, – заявив командир Контртерористичного командування Столичної поліції Домінік Мерфі.

У суботу троє чоловіків мають постати перед судом. Їх було заарештовано на початку цього місяця, тоді як четверту особу, яку також затримували в рамках розслідування, згодом звільнили.

В окремій, не пов'язаній з цим справі, цього місяця було затримано п'ятьох іранців за підозрою у підготовці терористичного акту. Bloomberg News повідомило, що метою терористичної змови було посольство Ізраїлю в Лондоні.