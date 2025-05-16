Стармер: Путін повинен "заплатити ціну" за те, що не ставиться серйозно до мирних переговорів з Україною

Володимир Путін повинен "заплатити ціну" за те, що не ставиться серйозно до мирних переговорів з Україною.
Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті в Тирані, передає The Telegraph.
«Тепер, після висунення ультиматуму, ми повинні бути готові діяти, адже якщо Росія не сяде за стіл переговорів — Путін має заплатити ціну. Я думаю, що вчорашній день — і про це вже згадували — став ще одним підтвердженням того, що Путін не налаштований на мир. Росія зволікає і грає у свої ігри, тоді як Україна показала, що саме вона є стороною миру», - сказав Стармер.
Він додав, що «Україна показала, що вона — сторона миру».
- 16 травня у Стамбулі відбулися перемовини між делегаціями України і РФ. Вони тривали менше двох годин. Reuters і Sky News з посиланням на українське джерело у делегації писали, що Росія висунула нереалістичні вимоги – відвести війська з її власної території як передумову для того, аби окупанти припинили вогонь.
- Напередодні – 15 травня – до Туреччини прилетів Володимир Зеленський, який був готовий особисто зустрітися з російським диктатором. Однак останній проігнорував зустріч.
- Після зустрічі української і російської делегацій Зеленський і лідер "коаліції охочих" подзвонили президентові США Дональду Трампу. Згодом український президент заявив - якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів з усієї Європи в Тирані (столиця Албанії) заявила, що Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Путіна.