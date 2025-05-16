Стармер: Путін повинен "заплатити ціну" за те, що не ставиться серйозно до мирних переговорів з Україною

"Росія зволікає і грає у свої ігри, тоді як Україна показала, що саме вона є стороною миру", - вважає британський прем'єр.

Володимир Путін повинен "заплатити ціну" за те, що не ставиться серйозно до мирних переговорів з Україною.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті в Тирані, передає The Telegraph.

«Тепер, після висунення ультиматуму, ми повинні бути готові діяти, адже якщо Росія не сяде за стіл переговорів — Путін має заплатити ціну. Я думаю, що вчорашній день — і про це вже згадували — став ще одним підтвердженням того, що Путін не налаштований на мир. Росія зволікає і грає у свої ігри, тоді як Україна показала, що саме вона є стороною миру», - сказав Стармер.

Він додав, що «Україна показала, що вона — сторона миру».