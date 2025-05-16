Окупанти готують до війни дітей-сиріт з ТОТ Донеччини, — спротив

Російські окупанти відправляють дітей-сиріт з т.о. Донецька та Амвросіїївки у табір військової підготовки "Воїн".
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованій Донеччині діє табір підготовки неповнолітніх до війни — центр “Воін”.Під шефством — діти-сироти з Донецька та Амвросіївки. 100+ “виховних заходів”: БПЛА, такмед, стрільба. Інструктори — бойовики “сво” та “ополчення”, — кажуть у спротиві.
За інформацією ЦНС, 900 українських дітей вже пройшли "вишкіл". У спротиві наголшують, "це не освіта — це військова підготовка малолітніх солдатів. Кремль готує собі нове покоління гарматного м’яса".
- Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії. Раніше таких центрів було по одному в кожному тимчасово окупованому регіоні, окрім Запорізької області. Нещодавно відкрилися ще два - у Маріуполі та Донецькій області.