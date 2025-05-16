На Сумщині росіяни активно застосовують малі групи піхоти, ‒ речник угруповання “Сіверськ”

У Сумській області ворог активно застосовує малі групи піхоти, намагаючись збільшити райони активних бойових дій, про це в етері повідомив речник оперативно-тактичного угруповання “Сіверськ” Вадим Мисник, повідомляє Укрінформ.
Мисник зазначив, що їх з повітря знищують українські дрони.
“Насемперед, під обстріли підпадають населені пункти, цивільне населення. Ось за минулу добу 52 населених пункти ворог обстріляв. Вони застосовують дистанційне мінування, розкидаючи “пелюстки” ‒ такі піхотні міни, інші вибухові пристрої, які з відтермінованою дією теж застосовують з безпілотників, в результаті чого, щоб цивільні люди могли потім якось до них підходити, і вони б вибухали”, ‒ підсумував речник.
Він додав, що окупанти намагаються застосовувати різні види озброєння, які в них є в наявності.
“Якщо ми даємо удари вглиб території, де вони там накопичують саме авіаційну компоненту, запускають ударні безпілотники близької дії, на волокні, "молнії" і так далі, то вони намагаються більше застосовувати, як минулої доби, артилерію, ствольну артилерію, намагаючись таким чином сковувати наші війська, тримати прикордоння в напрузі”, ‒ зазначив речник.
Відповідаючи на питання про ситуацію на кордонах з Білоруссю та Російською Федерацією, Мисник поінформував, що на білоруському кордоні вона вже тривалий час є стабільною, а на російському ‒ постійно змінюється.
“Єдине, що стабільне ‒ це присутність ворога вздовж усього кордону, військових формувань. І тут дається взнаки те, що в них внутрішня логістика розвинута, це транспортна інфраструктура. Вони можуть перекидати і підрозділи, і підвозити боєприпаси і техніку. Тож дуже багато залежить від того, як ми намагаємось їм завадити”, ‒ пояснив він.
- Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.