Умєров: мир можливий лише за умови припинення вогню, повернення депортованих дітей і обміну всіх на всіх

Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, як раніше заявляла на зустрічах із США в Саудівській Аравії. Також Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, заявив перед перемовинами із Росією очільник переговорної делегації Рустем Умєров.
Міністр оборони зазначив, що сьогодні делегація перебуває в Стамбулі, аби знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру. Про це йдеться в повідомленні МО.
"Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх»", – сказав він.
Переговори в Стамбулі
- Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника.
- Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
- Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів.
- Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. Тоді Кремль вимагав від України відмови від окупованої території, роззброєння та відмови від НАТО.
- Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться.
- Сьогодні вранці розпочалася тристороння зустріч України, США і Туреччини. Українську сторону представляють міністр закордонних справ і голова ОП, американську – держсекретар Марко Рубіо.
- Після цього запланована зустріч з російською делегацією за посередництва Туреччини і, ймовірно, представника Держдепу. Однак медіа повідомили, що Росія вимагає відмовитися від участі посередників.