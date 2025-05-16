Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: мир можливий лише за умови припинення вогню, повернення депортованих дітей і обміну всіх на всіх

Україна готова до миру і прямих переговорів на найвищому рівні. 

Умєров: мир можливий лише за умови припинення вогню, повернення депортованих дітей і обміну всіх на всіх
Переговори
Фото: Anadolu

Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, як раніше заявляла на зустрічах із США в Саудівській Аравії. Також Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, заявив перед перемовинами із Росією очільник переговорної делегації Рустем Умєров.

Міністр оборони зазначив, що сьогодні делегація перебуває в Стамбулі, аби знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру. Про це йдеться в повідомленні МО. 

"Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх»", – сказав він.

Переговори в Стамбулі

  • Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника. 
  • Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
  • Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів. 
  • Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. Тоді Кремль вимагав від України відмови від окупованої території, роззброєння та відмови від НАТО. 
  • Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться. 
  • Сьогодні вранці розпочалася тристороння зустріч України, США і Туреччини. Українську сторону представляють міністр закордонних справ і голова ОП, американську – держсекретар Марко Рубіо.
  • Після цього запланована зустріч з російською делегацією за посередництва Туреччини і, ймовірно, представника Держдепу. Однак медіа повідомили, що Росія вимагає відмовитися від участі посередників. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies