Умєров: мир можливий лише за умови припинення вогню, повернення депортованих дітей і обміну всіх на всіх

Україна готова до миру і прямих переговорів на найвищому рівні.

Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, як раніше заявляла на зустрічах із США в Саудівській Аравії. Також Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, заявив перед перемовинами із Росією очільник переговорної делегації Рустем Умєров.

Міністр оборони зазначив, що сьогодні делегація перебуває в Стамбулі, аби знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру. Про це йдеться в повідомленні МО.

"Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх»", – сказав він.

Переговори в Стамбулі