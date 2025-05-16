Головне за ніч та ранок п’ятниці, 16 травня: атака дронів на Київ, 165 боєзіткнень, перемовини в Стамбулі

Українська делегація у складі міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та голови Офісу президента Андрія Єрмака у Стамбулі зустрілася з спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Вони скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій, яка відбудеться сьогодні в Стамбулі, повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна готова до миру і безумовного припинення вогню. І готова до зустрічей на найвищому рівні.

"Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини", – сказав Єрмак.

Що передувало зустрічі – в нашій публікації Стамбул-2: чи вдасться домовитися про мирну угоду цього разу?

Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – тут.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 атак ворога.

Найбільше боїв (75) пройшло на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

Сили оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 окупантів, 13 ворожих танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 971 690 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

16 травня 2025 року близько 03.30 був втрачений зв’язок із літаком F-16.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил, український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Його швидко знайшли та евакуювали, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначили комісію, яка вже приступила до роботи.

Близько 8:10 ворожий FPV-дрон поцілив по території комунального підприємства у Купʼянську.

Як повідомили у облпрокуратурі, загинула 55-річна жінка. Троє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще один чоловік отримав гострий шок. Всі постражалі – працівники цього підприємства.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки, яку ворог здійснив раннім ранком п'ятниці, є пошкодження. Горіла нежитлова зона, також уламки впали на дорогу.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на території котельні. Є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що в повітряному просторі Києва і на околицях зафіксували 17 дронів. "Цілі знищено, але уламки також є небезпечними… Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", – закликав він.

У столиці цієї ночі оголошували повітряну тривогу двічі. Росія здійснила цю, як і багато інших атак, паралельно з очікуванням переговорів із Україною в Туреччині.

Загалом Росія вночі атакувала 112 дронами, ППО збила 73 із них.

Ще 36 безпілотників не досягли своїх цілей.

Після проведення жеребкування серед переможців другого півфіналу та рішень продюсерів організатори Євробачення-2025 представили на офіційному сайті конкурсу порядок виступів у суботньому гранд-фіналі.

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену у Базелі сьомими. Під час жеребу хлопцям дісталася перша половина концерту, яку традиційно вважають менш вдалою, ніж другу - через відкриття ліній для голосування лише після виступу останнього учасника.

Відкриватиме гранд-фінал Норвегія, а закриватиме конкурс Албанія. Шведський гурт KAJ, який є головним фаворитом за версією букмекерів, співатиме 23-им.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!