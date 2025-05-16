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Україна виступить у фіналі Євробачення-2025 під сьомим номером

Головні фаворити букмекерів вийдуть на сцену 23-ми.

Україна виступить у фіналі Євробачення-2025 під сьомим номером
Фото: Eurovision Song Contest

Після проведення жеребкування серед переможців другого півфіналу та рішень продюсерів організатори Євробачення-2025 представили на офіційному сайті конкурсу порядок виступів у суботньому гранд-фіналі.

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену у Базелі сьомими. Під час жеребу хлопцям дісталася перша половина концерту, яку традиційно вважають менш вдалою, ніж другу - через відкриття ліній для голосування лише після виступу останнього учасника. 

Відкриватиме гранд-фінал Норвегія, а закриватиме конкурс Албанія. Шведський гурт KAJ, який є головним фаворитом за версією букмекерів, співатиме 23-им.  
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