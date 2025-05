Недописана книга Вікторії Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" увійшла до фіналу премії Джорджа Орвелла

Недописана книга Looking at Women, Looking at War" ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку фіналістів премії Джорджа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн").

Про це повідомляється на сайті премії.

Книга поєднує поезію, щоденникові записи, інтерв'ю та репортажі з місць воєнних злочинів росіян. Вона вийшла у 2025 році у видавництві William Collins, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд.

Цю книгу Амеліна анонсувала на 29-му BookForum у Львові. Вона розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

На жаль Вікторія не встигла закінчити книгу – 1 липня 2023 року вона померла в лікарні після того як потрапила під ракетний удар росіян у Краматорську. Амеліна документувала воєнні злочини росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

У 2021 році Амеліна отримала літературну премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського в Польщі і піврічну стипендію Gaude Polonia (від Партнера Премії – Національного центру культури). Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області. Докладніше читайте в її інтерв'ю LB.ua "Вікторія Амеліна: “Не всі вірили, що літературний фестиваль у Нью-Йорку на Донеччині відбудеться”.

Премію Джорджа Орвелла присуджує фонд його імені щороку за твори та репортажі, які найкраще відповідають амбіціям письменника "перетворити політичну літературу на мистецтво".

Нагороду вручають в категоріях:

за політичний нонфікшн;

за політичну прозу;

журналістику;

за репортажі, присвячені темі бездомності.

Кожна премія становить 3000 фунтів стерлінгів для переможця.