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Недописана книга Вікторії Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" увійшла до фіналу премії Джорджа Орвелла

Авторка загинула у 2023 році в Краматорську внаслідок обстрілу росіян.

Недописана книга Вікторії Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" увійшла до фіналу премії Джорджа Орвелла
Вікторія Амеліна
Фото: pen.org.ua

Недописана книга Looking at Women, Looking at War" ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку фіналістів премії Джорджа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн").

Про це повідомляється на сайті премії.

Книга поєднує поезію, щоденникові записи, інтерв'ю та репортажі з місць воєнних злочинів росіян. Вона вийшла у 2025 році у видавництві William Collins, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд. 

Цю книгу Амеліна анонсувала на 29-му BookForum у Львові. Вона розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

На жаль Вікторія не встигла закінчити книгу – 1 липня 2023 року вона померла в лікарні після того як потрапила під ракетний удар росіян у Краматорську. Амеліна документувала воєнні злочини росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

У 2021 році Амеліна отримала літературну премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського в Польщі і піврічну стипендію Gaude Polonia (від Партнера Премії – Національного центру культури). Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області. Докладніше читайте в її інтерв'ю LB.ua "Вікторія Амеліна: “Не всі вірили, що літературний фестиваль у Нью-Йорку на Донеччині відбудеться”.

Премію Джорджа Орвелла присуджує фонд його імені щороку за твори та репортажі, які найкраще відповідають амбіціям письменника "перетворити політичну літературу на мистецтво".

Нагороду вручають в категоріях: 

  • за політичний нонфікшн;
  • за політичну прозу;
  • журналістику;
  • за репортажі, присвячені темі бездомності.

Кожна премія становить 3000 фунтів стерлінгів для переможця.
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