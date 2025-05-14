Олександр Терен представить на Миколайчук OPEN фільм про балетну постановку у США за його участі

14 червня на фестивалі Миколайчук OPEN відбудеться українська премʼєра документального фільму «Перший ряд» (Front Row) режисерки з Амстердаму Міріам Гуттман. Виконавчою продюсеркою фільму стала відома голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер.

У фільмі йдеться про українських артистів балету в еміграції та участь у їхній виставі ветерана Олександра Терена. Танцюристи формують балетну трупу United Ukrainian Ballet. У Вашингтоні Олексій, один з провідних артистів балету, знайомиться з Олександром Будьком (Тереном) — військовим, який втратив обидві ноги в бою на українському кордоні з Росією. Між ними зав'язується дружба, і Олександр приєднується до балетної трупи. Він бере участь у своїй першій хореографічній постановці на сцені в Каліфорнії (США).

Олександр Терен особисто представить фільм на Миколайчук OPEN у Чернівцях. Він прокоментував важливість стрічки та показу її в Україні:

«Звичайно, дуже важливо показати цю стрічку і в Україні, зокрема, тому що це фільм про українців за кордоном, які, перебуваючи там, все ж таки намагаються і роблять для країни чимало. Це люди, які збирають гроші й підтримують своїх близьких, друзів, які перебувають на війні. Та прославляють Україну з правильної сторони, а саме зі сторони культури, що теж важливо. На жаль, ЗМІ вже про це не говорять, навіть смерті людей настільки не впливають на міжнародне інформаційне поле. Тому потрібно заходити зі сторони культури, що значно глибше і значно тонше. І це їм вдається. Власне, про це фільм "Перший ряд”».

Над фільмом працювала режисерка-документалістка з Амстердаму Міріам Гуттман. Її фільм «Закони моря» був номінований на премію Тегель — найвідомішу голландську журналістську премію.

Фото: instagram.com/resilienceentertainment Олександр Терен та Олексій Тютюнник

Світова премʼєра фільму «Перший ряд» відбулася на фестивалі Doc NYC. Один із героїв фільму, зірка балету Олексій Тютюнник прийшов на прем'єру у футболці Free Azovstal Defenders. А Олександр Терен з'явився на червоній доріжці у чорному класичному костюмі та з брошкою у вигляді гілки терена. Сара Джессіка Паркер також відвідала світову премʼєру в Нью-Йорку.

Фото: imdb.com Олександр Терен та Сара Джессіка Паркер

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.