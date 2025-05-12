Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»

“Наша війна” – це остання частина «українського квартету» режисера; він фільмував її на сході України навесні 2025-го. Стрічка показує щоденне життя цивільних під обстрілами, роботу озброєної Францією бригади Анни Київської, а також містить кадри спілкування Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном, зафільмовані у надзвичайно напружені геополітичні тижні.

Цьогоріч під час Каннського фестивалю новий фільм Бернара-Анрі Леві “Наша війна” (Notre Guerre), зроблений у співавторстві з режисером та продюсером Марком Русселем, покажуть в рамках спеціального заходу «День України» . Він пройде у день відкриття головного кінофестивалю Європи і охопить три документальні стрічки про українську війну.

Бернар-Анрі Леві – французький філософ, письменник та режисер; документував події у Нігерії, Сомалі, Афганістані, Курдистані, Іраку, на Балканах. З 2014-го висвітлює події в Україні і навіть виступав на Майдані з підтримкою протестувальників. Після 2022-го вже встиг зняти три документальні фільми про український спротив ("Чому Україна", "Слава Україні", "З Україною в серці"), демонстував їх в Конгресі США та ООН аби схилити їх до сталої підтримки України.

Фото: Itzik Edri. Бернар-Анрі Леві

13 травня в рамках Каннського фестивалю відбудеться день, присвячений Україні — ініціатива, до якої ви активно долучилися разом із дирекцією фестивалю та посольством України у Франції. Що для вас особисто означає Україна? Чому ви знімаєте в нас фільми, ризикуючи власним життям?

Україна стала невід’ємною частиною мого життя. Я не є українцем і ніколи не претендував говорити від імені українців. Але їхня справа стала моєю. Протягом останніх трьох років я провів більшість часу в Україні. І так, я ризикував. Це зв’язок душі й тіла. Повна відданість. Складається враження, що в порятунку українців також і справді йдеться про порятунок Франції, Європи та мій власний.

Ваш новий фільм має назву «Наша війна». Чи включає це «наша» Францію? І ширше — як цю війну сприймають сьогодні західні еліти та західне суспільстве загалом, якщо можна робити таке узагальнення?

Звичайно, «наша» включає Францію. Вона також включає всю Європу, Америку, але більше того — весь вільний світ, який вважає, що російський імперіалізм і варварство є жахливими. Війну можна зрозуміти лише одним способом — як вона є, як війну агресії проти вільного та відкритого суспільства, що бажає лише миру. Це екзистенційна війна. За майбутнє України, але насправді за нас усіх. Чи всі «західні еліти» думають так? На жаль, не завжди. Підтримка України сильна. Але ми маємо проросійську партію, яка також дуже сильна. Партію без назви. Без чіткої ідентичності. Неофіційну партію, яка перетинає існуючі партії і варіюється від крайнього правого до крайнього лівого. Але все ж партію. І сильну.

Фото: надано авторкою

Президент Зеленський з’являється майже в усіх ваших фільмах, присвячених Україні. Як вам вдається отримати такий привілейований доступ до нього? І чи спостерігали ви якісь зміни в його характері або способі лідерства за ці три роки?

Ймовірно, це результат досвіду та довіри, здобутих на місцях, поруч із хоробрими захисниками України. Я підтримував свободу України ще з часів Майдану та Революції гідності. Їхня мужність викликає захоплення і породжує справжню товариськість із жінками та чоловіками України. Моя повага та захоплення вашим Президентом очевидні. Я спостерігав, що він втілює дух Черчилля сьогодення і, ймовірно, є найпопулярнішим світовим лідером. Його мужність та мудрість не мають рівних. Я це знаю.

Щодо еволюції Зеленського, можливо, я вас здивую. Але я не впевнений, що він сильно змінився. Еволюція, точніше революція, відбулася 24 лютого. І вона сталася миттєво, як своєрідна метаморфоза. У той день народився новий Зеленський, повністю озброєний і такий, що не потребував «еволюції». Він просто був героїчним. Відповідав Історії з великої літери. І таким він залишився.

Фото: president.gov.ua

Митців часто описують як таких, хто інтуїтивно відчуває дух епохи. Що ви відчули серед українців під час останніх зйомок — втому, надію, рішучість? І ви особисто — чи вважаєте себе оптимістом?

Щодо мене, я з першого дня відчував, що цю війну Україна повинна виграти, і що ми не повинні коливатися у нашій підтримці. Я не змінився. Я відчуваю те саме. І те, що я бачив у Покровську, Сумах та інших місцях на передовій, лише зміцнило моє переконання: якщо ви програєте, наслідки будуть катастрофічними не лише для України, але й для всього світу. І з цієї причини Україна повинна перемогти. А з того, що я бачу на полі бою, Україна може перемогти.

Щодо українців. Я часто читаю на Заході, що вони втомлені, деморалізовані тощо. Чесно кажучи, це не те, що ми з моїм співрежисером Марком Русселем знімали. Їхній моральний дух непохитний. І їхня впевненість у правоті своєї справи також непохитна.

Я також спостерігаю одне: у цих чотирьох фільмах є постійні персонажі, які повертаються. Це мої товариші по пригодах, як-от Сергій Осипенко, Богдан Гервязюк та інші, деякі з них є членами територіальної оборони України. Але також генерал Сирський або героїчна Тайра — я не можу назвати їх усіх. Подивіться на їхні обличчя. Війна та її страждання не зістарили їх. Вони зробили їх ще вищими і, так би мовити, омолодили їх. Ось моя відповідь на ваше запитання.