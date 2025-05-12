У Білозерці через російську атаку 10-річна дитина опинилася під завалами будинку

Дівчинка під час обстрілу перебувала вдома.

Сьогодні, 12 травня, вранці у Білозерці Херсонської області через російську атаку постраждала 10-річна дитина. Через російський снаряд вона опинилася під завалами дому.

Про це повідомили у Херсонській облапрокуратурі та в ОВА.

За даними слідства, російські військові завдали артилерійського удару по селищу Білозерка у Херсонському районі.

Внаслідок обстрілу травми та поранення дістала 10-річна дівчинка. За даними ОВА, унаслідок влучання ворожого снаряду у будинок дитина опинилася під завалами зруйнованої оселі.

Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для фіксації злочинів, вчинених військовими РФ.