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Минулої доби Росія поранила в Херсонській області 5 людей

Є пошкодження житлових будинків. 

Минулої доби Росія поранила в Херсонській області 5 людей
Фото: змі окупантів

П'ятьох людей поранили військові Росії учора в Херсонській області. Є пошкодження осель і авто.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Козацьке, Веселе, Михайлівка, Білозерка, Новорайськ, Станіслав, Шляхове, Одрадокам'янка, Велетенське, Крупиця, Антонівка, Садове, Монастирське, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 
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