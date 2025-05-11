Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню, - посол Маркарова

"Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?".

Посол України у США Оксана Маркарова наголосила, що Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного та безумовного припинення вогню.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Україна повністю підтримує заклик Президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це", - зазначила Маркарова.

"Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?", - додала посол.

Перед чим президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Владіміром Путіним у Туреччині.