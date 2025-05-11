Сили оборони також підірвали польовий склад ворога.

Бійці мотопіхотного батальйону ЗСУ на Куп'янському напрямку підірвали ворожий польовий склад і розбили посадку з російськими військовими.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Українські військові за допомогою дрона вистежили польовий склад окупантів разом з особовим складом на Куп'янському напрямку.

Також оборонці підірвали російський польовий склад із пально-мастильними матеріалами та знищили живу силу ворога. "За допомогою FPV-дрона воїни знищили скупчення ворога разом зі складом".

"Бійці мотопіхотного батальйону "князівської" бригади влаштували "теплий" прийом ворогу. Операція отримала кодову назву "Санаторій Бавовна", – йдеться в дописі.