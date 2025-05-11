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Росіяни вдарили по Корабельному районі Херсона, є постраждала

Херсон знову під ударами російської армії.

Росіяни вдарили по Корабельному районі Херсона, є постраждала
Фото: ДСНС

Уранці 11 травня російська армія завдала артилерійського улару по Корабельному району Херсона. Поранень зазнала 76-річна жінка. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жителька. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини та стегна", — кажуть в ОВА. 

Потерпілу госпіталізували для надання медичної допомоги.

  • Учора від ранку Херсон опинився під обстрілами російської армії. Унаслідок ворожих атак у місті загинув цивільний, ще один чолові зазнав поранень. 
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