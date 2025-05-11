Росіяни вдарили по Корабельному районі Херсона, є постраждала

Уранці 11 травня російська армія завдала артилерійського улару по Корабельному району Херсона. Поранень зазнала 76-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жителька. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини та стегна", — кажуть в ОВА.

Потерпілу госпіталізували для надання медичної допомоги.