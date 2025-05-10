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У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждав чоловік

Уранці росіяни атакували дронами Херсон.

У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждав чоловік
Ліквідація наслідків обстрілу Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

У Херсоні через атаку російського дрона поранень зазнав місцевий мешканець. Його госпіталізували.

Про це інформує Херсонська ОВА. 

"До лікарні звернувся херсонець, який вранці потрапив під удар російського дрона у Дніпровському районі", — кажуть в ОВА. 

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 58-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення плеча та стегна. 

Медики надали йому необхідну допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також, по меддопомогу звернулись ще двоє херсонців. 8 травня вони перебували в авто, на яке окупанти скинули вибухівку з безпілотника.

  • Сьогодні вранці окупанти з безпілотника вбили цивільного мешканця Херсона.
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