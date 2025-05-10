У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждав чоловік

У Херсоні через атаку російського дрона поранень зазнав місцевий мешканець. Його госпіталізували.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся херсонець, який вранці потрапив під удар російського дрона у Дніпровському районі", — кажуть в ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 58-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення плеча та стегна.

Медики надали йому необхідну допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також, по меддопомогу звернулись ще двоє херсонців. 8 травня вони перебували в авто, на яке окупанти скинули вибухівку з безпілотника.