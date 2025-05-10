У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждав чоловік

У Херсоні через атаку російського дрона поранень зазнав місцевий мешканець. Його госпіталізували.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся херсонець, який вранці потрапив під удар російського дрона у Дніпровському районі", — кажуть в ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 58-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення плеча та стегна.
Медики надали йому необхідну допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно.
Також, по меддопомогу звернулись ще двоє херсонців. 8 травня вони перебували в авто, на яке окупанти скинули вибухівку з безпілотника.
- Сьогодні вранці окупанти з безпілотника вбили цивільного мешканця Херсона.