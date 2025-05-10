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Сили оборони: російська армія намагається просунутися у південній частині острівної зони Дніпра на Херсонщині

Ворог готує сили для штурмових дій на Придніпровському та Оріхівському напрямках фронту.

Сили оборони: російська армія намагається просунутися у південній частині острівної зони Дніпра на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

На південному напрямку фронту ворог не зменшує кількості штурмових дій. Запеклі бої тривають поблизу Новосілки, Новополя і Вільного поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового під Оріховим. Крім того, ворог намагається просунутися у південній частині острівноі зони Дніпра.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Шевченко, Привільного та Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку противник проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізаціі штурмових дій. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Степового та Щербаків", кажуть військові.

Минулої доби ворог дещо активізувався на Придніпровському напрямку, 6 разів намагався просунутись уперед поблизу Антонівських залізничного і автомобільного мостів, а також в південній частині острівноі зони Дніпра.

Загалом зафіксовано 225 ворожих обстрілів з використанням майже 900 боєприпасів. 

Упродовж минулої доби окупанти нанесли більше чотирьох сотень ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 250 скидів з БпЛА, використавши за малим 300 боєприпасів. Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. 

"Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано більше десятка таких обстрілів. Зокрема ворог дронами-камікадзе атакував Нікопольщину", кажуть у Силах оборони.

Унаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало 2 людей.
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