Сили оборони: російська армія намагається просунутися у південній частині острівної зони Дніпра на Херсонщині

Ворог готує сили для штурмових дій на Придніпровському та Оріхівському напрямках фронту.

На південному напрямку фронту ворог не зменшує кількості штурмових дій. Запеклі бої тривають поблизу Новосілки, Новополя і Вільного поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового під Оріховим. Крім того, ворог намагається просунутися у південній частині острівноі зони Дніпра.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Шевченко, Привільного та Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку противник проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізаціі штурмових дій. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Степового та Щербаків", кажуть військові.

Минулої доби ворог дещо активізувався на Придніпровському напрямку, 6 разів намагався просунутись уперед поблизу Антонівських залізничного і автомобільного мостів, а також в південній частині острівноі зони Дніпра.

Загалом зафіксовано 225 ворожих обстрілів з використанням майже 900 боєприпасів.

Упродовж минулої доби окупанти нанесли більше чотирьох сотень ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 250 скидів з БпЛА, використавши за малим 300 боєприпасів. Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано більше десятка таких обстрілів. Зокрема ворог дронами-камікадзе атакував Нікопольщину", кажуть у Силах оборони.

Унаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало 2 людей.