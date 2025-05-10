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ЗМІ: Кім Чен Ин назвав виправданою участь північнокорейських військ у війні РФ проти України

КНДР без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать здійснювати "військові провокації проти Росії".

ЗМІ: Кім Чен Ин назвав виправданою участь північнокорейських військ у війні РФ проти України
Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні РФ проти України виправдана. За його словами, це "здійснення суверенних прав на захист "братньої нації".

Про це пише Reuters.

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і вищими представниками честі нації", заявив Кім Чен Ин.

За словами північнокорейського лідера, КНДР без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать здійснювати "військові провокації проти Росії".

  • Наприкінці квітня Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.
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