ЗМІ: Кім Чен Ин назвав виправданою участь північнокорейських військ у війні РФ проти України

КНДР без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать здійснювати "військові провокації проти Росії".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні РФ проти України виправдана. За його словами, це "здійснення суверенних прав на захист "братньої нації".

Про це пише Reuters.

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і вищими представниками честі нації", заявив Кім Чен Ин.

За словами північнокорейського лідера, КНДР без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать здійснювати "військові провокації проти Росії".