Іран і США проведуть четвертий раунд ядерних переговорів, — Reuters

Іран погодився провести четвертий раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами у неділю, 11 травня, в Омані.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

"Переговори просуваються, і природно, що чим далі ми просуваємося, тим більше консультацій потрібно. Делегації потребують більше часу для вивчення поставлених питань. Але важливо те, що ми рухаємося вперед і поступово входимо в деталі", — заявив Аракчі для іранських державним ЗМІ.

Західні країни заявляють, що ядерна програма Ірану, яку Тегеран прискорив після виходу США з угоди 2015 року, і яка вже не діє, спрямована на виробництво зброї, тоді як Іран наполягає на тому, що вона має суто цивільне призначення.