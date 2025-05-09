Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир’я у війні в Україні

Наша держава підтримала цю пропозицію.

Reuters: США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир’я у війні в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні, передає Reuters із посиланням на джерела.

У разі відмови Росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.

Support LB.ua

Україна заявила про готовність прийняти таку пропозицію. Росія, зі свого боку, оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня.

«Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій», — повідомив дипломат виданню. За його словами, рішення може бути оголошене «впродовж найближчих годин або днів» і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.

Ведуться також дискусії щодо форми ініціативи — односторонньої або з наданням Росії короткого терміну на відповідь. У разі відмови Москви від перемир’я США та ЄС скоординовано введуть нові санкції.

За словами джерела, політичні та технічні консультації між США та Європою активізувалися з минулого тижня. Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили цю ініціативу по телефону у четвер.

«У спілкуванні з американською стороною ми відчули певне роздратування через позицію Росії — відсутність реакції та серйозності у відповідях на попередні пропозиції», — зазначив французький дипломат. 

  • Дональд Трамп у мережі Truth Social прокоментував стан переговорів щодо урегулювання війни в Україні після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.
  • За словами Трампа, США закликають до перемир'я тривалістю 30 днів без попередніх умов. Республіканець висловив сподівання, що режиму припинення вогню буде досягнуто, після чого "обидві сторони будуть відповідальні за дотримання". В разі порушення Трамп обіцяє "запровадження подальших санкцій від США та партнерів".
  • Тоді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж пригрозив Росії новими санкціями, якщо найближчим часом вона не погодиться на триваліше припинення вогню в Україні та мирні переговори.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies