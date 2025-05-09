Reuters: США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир’я у війні в Україні

США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні, передає Reuters із посиланням на джерела.

У разі відмови Росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.

Україна заявила про готовність прийняти таку пропозицію. Росія, зі свого боку, оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня.

«Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій», — повідомив дипломат виданню. За його словами, рішення може бути оголошене «впродовж найближчих годин або днів» і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.

Ведуться також дискусії щодо форми ініціативи — односторонньої або з наданням Росії короткого терміну на відповідь. У разі відмови Москви від перемир’я США та ЄС скоординовано введуть нові санкції.

За словами джерела, політичні та технічні консультації між США та Європою активізувалися з минулого тижня. Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили цю ініціативу по телефону у четвер.

«У спілкуванні з американською стороною ми відчули певне роздратування через позицію Росії — відсутність реакції та серйозності у відповідях на попередні пропозиції», — зазначив французький дипломат.