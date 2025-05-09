Ворог завдав авіаударів по громаді Сумщини: є жертви

Російська армія завдала авіаудару по Новослобідській громаді Сумщини. Унаслідок удару загинула жінка, поранень зазнав чоловік.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді. Знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок авіаудару загинула 85-річна жінка. Також зазнав поранення 49-річний чоловік.