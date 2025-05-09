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За російської окупації вдалося повернути ще 9 українських дітей

Діти зазнали переслідувань ФСБ, росіяни змушували співати гімн РФ та брати участь у мілітаризованих заходах. 

За російської окупації вдалося повернути ще 9 українських дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути ще девʼятьох дітей із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих територій", — ідеться у повідомленні.

14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, з родиною жив під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці. 

Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів. 

Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою. Продовжуємо боротися за кожну українську дитину", — наголошує Зарівна.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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