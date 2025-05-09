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На Херсонщині ворожий дрон атакував поліцейських під час евакуації людей

Люди отримали контузії.

На Херсонщині ворожий дрон атакував поліцейських під час евакуації людей

На Херсонщині під час евакуації мирних жителів ворожий дрон атакував екіпаж поліцейських.

Про це інформує МВС України. До поліції надійшло повідомлення про необхідність евакуації двох місцевих жительок — 56-річної жінки та її 75-річної маломобільної матері. 

Як зазначають у відомстві, під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців.

"Транспортний засіб зазнав пошкоджень, а всі, хто був усередині, отримали контузії. Попри це, поліцейські завершили евакуацію та оперативно доправити людей до безпечнішого населеного пункту", — ідеться у повідомленні.

  • Місцевий мешканець Антонівки у передмісті Херсона звернувся до лікарні через російський обстріл 1 травня. 
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