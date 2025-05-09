На Херсонщині під час евакуації мирних жителів ворожий дрон атакував екіпаж поліцейських.

Про це інформує МВС України. До поліції надійшло повідомлення про необхідність евакуації двох місцевих жительок — 56-річної жінки та її 75-річної маломобільної матері.

Як зазначають у відомстві, під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців.

"Транспортний засіб зазнав пошкоджень, а всі, хто був усередині, отримали контузії. Попри це, поліцейські завершили евакуацію та оперативно доправити людей до безпечнішого населеного пункту", — ідеться у повідомленні.