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Біля Запоріжжя російський дрон поцілив в цивільну автівку, постраждало подружжя

Поранених ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Біля Запоріжжя російський дрон поцілив в цивільну автівку, постраждало подружжя
Фото: телеграм /Іван Федоров

Біля Запоріжжя російський дрон поцілив в цивільну автівку, внаслідок чого постраждало подружжя.

Про це повідомив очільник області Іван Федоров. 

“Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожого дрону: російське "перемир'я" продовжується Fpv-дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом”, – написав Федоров.

За його інформацією, постраждало подружжя – 57-річного чоловіка у важкому стані та 55-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині внаслідок удару російського дрона по автомобілю постраждали троє жінок.
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