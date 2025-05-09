Біля Запоріжжя російський дрон поцілив в цивільну автівку, постраждало подружжя

Біля Запоріжжя російський дрон поцілив в цивільну автівку, внаслідок чого постраждало подружжя.

Про це повідомив очільник області Іван Федоров.

“Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожого дрону: російське "перемир'я" продовжується Fpv-дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом”, – написав Федоров.

За його інформацією, постраждало подружжя – 57-річного чоловіка у важкому стані та 55-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині внаслідок удару російського дрона по автомобілю постраждали троє жінок.