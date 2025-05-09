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"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці: від "сірої зони" де тривають бої, до міста - менше ніж 9 км

Дотепер це відділення працювало як пункт незламності. 

"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці: від "сірої зони" де тривають бої, до міста - менше ніж 9 км
Нова пошта в Костянтинівці
Фото: Нова пошта

Сьогодні, 9 травня, закрилося останнє відділення "Нової пошти" №2 в місті Костянтинівка Донецької області - через безпекову ситуацію та російські обстріли. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Дотепер це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку. 

"Це було можливим завдяки двом нашим відважним колегам - керівниці відділення Катерині (32 роки) і операторці Діані (18). Попри масовані російські обстріли, вони залишалися у райцентрі, адже хотіли допомогти своїм", - зазначили в компанії. 

Фахівці з іншого відділення №7 очікували на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка не дозволила. 

"Нова пошта" подякувала працівникам за роботу і зазначила, що повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим.

До повномасштабної війни в Костянтинівці працювали чотири відділення, два з яких довелося евакуювати після введення спецрежиму. 

  • Костянтинівка – найпівденніший населений пункт Краматорсько-Слов'янської агломерації. Росія наступає на місто зі сходу і півдня і не припиняє терору. Від "сірої зони", де тривають бої, до міської межі – менше ніж 9 км. Аналітики DeepState вважають, що росіяни цілеспрямовано знищують Костянтинівку, аби паралізувати логістику Сил оборони України.
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