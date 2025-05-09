За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів та 166 одиниць ворожої техніки. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 963270 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 963270 (+1300)
- танків ‒ 10786 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
- артилерійських систем – 27588 (+36)
- РСЗВ – 1380 (+1)
- засоби ППО ‒ 1157 (+1)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39)
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Дані уточнюються.