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Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів та 166 одиниць ворожої техніки

Росія вже втратила в Україні 963270 військових. 

Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів та 166 одиниць ворожої техніки
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів та 166 одиниць ворожої техніки. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 963270 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 963270 (+1300) 
  • танків ‒ 10786 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
  • артилерійських систем – 27588 (+36) 
  • РСЗВ – 1380 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1157 (+1)
  • літаків – 372 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39) 
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) 
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

Дані уточнюються. 
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