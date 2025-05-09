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Поліцейські заочно повідомили про підозру росіянину, який очолив військовий рух ”юнармія” на ТОТ Херсонщини

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. 

Поліцейські заочно повідомили про підозру росіянину, який очолив військовий рух ”юнармія” на ТОТ Херсонщини
Поліцейські заочно повідомили про підозру росіянину, який очолив військовий рух ”юнармія” на ТОТ Херсонщини
Фото: Поліця Херсонщини

Поліцейські повідомили про підозру 28-річному громадянину РФ, який очолив псевдопатріотичний військовий рух ”юнармія” на ТОТ Херсонської області та підтримував збройну російську агресію проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“На тимчасово окупованих територіях Херсонщини він керував відділенням всеросійського військово-патріотичного юнацького руху, пропагував вступ до збройних сил країни-агресора та виправдовував дії окупації влади”, - йдеться у повідомленні.

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Також чоловік взяв участь у зйомці пропагандистського відеороліку під назвою “В Хєрсонской області открилось отдєлєніє юнармии”. Метою роліку було залучення більшої кількості молоді на військову службу до збройних сил РФ.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 “Порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб” та ч. 3 ст. 436-2 “Виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників з використанням засобів масової інформації” Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. 
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