Президент України побажав Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

“Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян”, - написав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна сподівається на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру.

Також Володимир Зеленський побажав Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.