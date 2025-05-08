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Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра

Президент України побажав Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

“Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян”, - написав Зеленський. 

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Президент запевнив, що Україна сподівається на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру.

Також Володимир Зеленський побажав Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

  • 8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського.
  • Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Прево, це буде перший Папа зі США. Він більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці. 
  • Новий понтифік носитиме ім'я Лев XIV.
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