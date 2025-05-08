Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.
“Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян”, - написав Зеленський.
Президент запевнив, що Україна сподівається на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру.
Також Володимир Зеленський побажав Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.
- 8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського.
- Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Прево, це буде перший Папа зі США. Він більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці.
- Новий понтифік носитиме ім'я Лев XIV.