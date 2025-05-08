8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського, пише Vatican News.

Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Превост, це буде перший Папа зі США, пише CNN. За інформацією Reuters, Превост більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці. Новий понтифік носитиме ім'я Лев XIV.

Фото: пресслужба Ватикану Роберт Френсіс Превост

Родом із Чикаго, кардинал привернув увагу колег підтримкою 12-річного папства Франциска, особливо його прихильності до соціальної справедливості. Очікують, що він продовжить реформи свого попередника, покійного Франциска.

Фото: vaticannews Ватикан у день виборів нового Папи Римського

Папа Римський Лев XIV

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV.



Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti announces that the Cardinals have elected Cardinal Robert… pic.twitter.com/u3lDDlk1L4 — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

У своєму зверненні до вірних Папа виклав своє бачення Католицької церкви як церкви, що «будує мости» та веде діалог.

«Ми маємо разом прагнути стати місіонерською церквою. Церквою, яка будує мости та діалог», — сказав він у своєму виступі на балконі собору Святого Петра.

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