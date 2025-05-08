8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського, пише Vatican News.
Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Превост, це буде перший Папа зі США, пише CNN. За інформацією Reuters, Превост більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці. Новий понтифік носитиме ім'я Лев XIV.
Родом із Чикаго, кардинал привернув увагу колег підтримкою 12-річного папства Франциска, особливо його прихильності до соціальної справедливості. Очікують, що він продовжить реформи свого попередника, покійного Франциска.
I announce to you a great joy;— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025
we have a Pope:
The Most Eminent and Most Reverend Lord,
Lord Robert Francis
Cardinal of the Holy Roman Church Prevost
who has taken the name Leo XIV.
Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti announces that the Cardinals have elected Cardinal Robert… pic.twitter.com/u3lDDlk1L4
У своєму зверненні до вірних Папа виклав своє бачення Католицької церкви як церкви, що «будує мости» та веде діалог.
«Ми маємо разом прагнути стати місіонерською церквою. Церквою, яка будує мости та діалог», — сказав він у своєму виступі на балконі собору Святого Петра.
Що відомо про нового Папу Римського
- Кардинал Роберт Френсіс Превост народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (штат Іллінойс, США). У 1977 році вступив до новіціату Ордену святого Августина (O.S.A.) в провінції Матері Доброго Порадника в Сент-Луїсі. 29 серпня 1981 року склав урочисті чернечі обіти. Навчався в Католицькому теологічному союзі в Чикаго, здобувши диплом з теології.
- У 27 років Орден направив його до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті святого Томи Аквінського (Анджелікум). Священниче рукоположення прийняв 19 червня 1982 року. У 1984 році отримав ліценціат, після чого був направлений на місію в Чулуканас, Піура, Перу (1985–1986).
- У 1987 році захистив докторську дисертацію на тему: «Роль місцевого пріора в Ордені святого Августина». Того ж року його обрали директором з питань покликань і директором місій Августинської провінції Матері Доброго Порадника в Олімпія Філдс, Іллінойс.
- У 1988 році був направлений на місію в Трухільйо. У Трухільйоській архідієцезії був судовим вікарієм (1989–1998) і викладачем канонічного, патристичного й морального права у Вищій духовній семінарії «Сан-Карлос е Сан-Марсело».
- У 1999 році його обрали провінційним пріором провінції Матері Доброго Порадника в Чикаго. Через два з половиною роки, на Генеральному капітулі, його обрали Генеральним пріором Ордену, і вдруге обрали на цю посаду у 2007 році.
- У жовтні 2013 року майбутній Понтифік повернувся до своєї провінції (Чикаго), де служив наставником професів і провінційним вікарієм. Ці обов’язки він виконував до 3 листопада 2014 року, коли Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором дієцезії Чиклайо в Перу, надавши йому титул єпископа Суфарського. 7 листопада він канонічно вступив на посаду за участі апостольського нунція Джеймса Патріка Гріна, а 12 грудня, у свято Пресвятої Діви Марії з Гвадалупе, був висвячений у єпископи в катедрі своєї дієцезії.
- Із 26 листопада 2015 року служив єпископом Чиклайо. У березні 2018 року став другим віцепрезидентом Єпископської конференції Перу. У 2019 році Папа Франциск призначив його членом Конгрегації у справах духовенства, а в 2020 — членом Конгрегації у справах єпископів.
- 15 квітня 2020 року Папа призначив його апостольським адміністратором дієцезії Кальяо.
- 30 січня 2023 року Папа Франциск призначив кардинала Превоста префектом Дикастерії у справах єпископів і президентом Папської комісії у справах Латинської Америки.
- 30 вересня 2023 року Папа Франциск проголосив його кардиналом на консисторії, присвоївши титулярну діаконію святої Моніки (Santa Monica).