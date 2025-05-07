Головне за середу, 7 травня: майже 140 боєзіткнень, новий пакет допомоги від Німеччини, авіатранспортний колапс в Росії

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, перше голосування конклаву у Ватикані. Яким запам’ятається 1169-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 травня відбулося 139 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку - 40.

Також активні бойові дії точились на Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 травня – в новині.

Ворог скинув 2 авіабомби на село Олександро-Калинове Іллінівської громади на Донеччині, загинули дві жінки 47 і 67 років, повідомив очільник області Вадим Філашкін.

За його даними, пошкоджено 6 приватних будинків.

“Знову і знову звертаюся до всіх донеччан, а особливо до жителів прифронтових громад: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких!” – закликав очільник області.

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два ключові заводи російського ВПК в тилу РФ, інформують джерела LB.ua.

Дрони СБУ завітали на завод "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ ЗС РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після "прильотів" дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план килим", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Тим часом у Москві комунальників відправили на дахи з біноклями шукати українські дрони, пише ASTRA.

Співробітників однієї комунальної установи у Москві перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні 9 травня. "Майстрам дільниць видали біноклі і відправили на дахи житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну, і всім іншим треба дивитися на небо, шукати дрони", — розповів співробітник одного з районів Москви.

Що цікаво, як діяти у випадку виявлення БпЛА, він не знає: "Нас ніхто не інструктував на цей випадок. Напевно, стандартні заходи — зателефонувати 112".

Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги.

До нього увійшли засоби розмінування, боєприпаси, ракети, стрілецька зброя тощо.

Докладніше – в новині.

США відходять від ідеї 30-денного перемир’я у війні Росії проти України й зосереджуються на формуванні довгострокового мирного врегулювання.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у Вашингтоні, передає Bloomberg.

«Ми намагаємося відійти від нав’язливої ідеї 30-денного перемир’я й більше зосередитися на тому, як може виглядати довгострокове врегулювання. Ми постійно просуваємося в цьому напрямку», — сказав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що Росія «вимагає занадто багато» в переговорах, і врешті-решт саме Москва та Київ мають сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про припинення бойових дій.

Він повторив попередження Трампа про те, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо домовленостей не буде досягнуто найближчим часом.

«Я поки не такий вже й песиміст. Не скажу, що росіяни не зацікавлені у завершенні війни. Проблема в тому, що вони наразі вимагають певних поступок, які ми вважаємо надмірними», — зазначив Венс.

На першому голосуванні конклаву обрати Папу Римського не змогли.

Чорний дим з’явився за понад три години після початку конклаву.

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