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Дрони СБУ успішно відпрацювали по оборонних заводах РФ "Базальту" і "Сплаву", — джерела

Російські заводи "Базальт" і "Сплав" є ключовими об'єктами російської оборонки.

Дрони СБУ успішно відпрацювали по оборонних заводах РФ "Базальту" і "Сплаву", — джерела
Фото: Supernova

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два ключові заводи російського ВПК в тилу РФ. 

Про це інформують джерела LB.ua.

Дрони СБУ завітали на завод "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ ЗС РФ (Красноармійськ, Московська обл.). 

Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа. 

А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після "прильотів" дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план килим", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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Раніше повідомлялося, що уночі дрони атакували завод оптоволоконних систем в Саранську. Після удару завод дуже серйозно постраждав. Оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи.

У Тулі атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування» – один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні. 
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