Унаслідок обстрілів РФ у Запоріжжі пошкоджені 60 житлових будинків

46 приватних та 16 багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень, один — зруйнований.

Унаслідок нічної атаки російських дронів у Запоріжжі пошкоджені 46 приватних на 16 багатоквартирних будинків. Один будинок зруйнований вщент.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"46 приватних та 16 багатоквартирних будинків пошкоджено, один зруйнований. В двох приватних будинках відсутнє водо-, електро- та газопостачання. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — ідеться у повідомленні.

Комунальники Запоріжремсервісу виконали роботи із закриття вікон в п'яти багатоквартирних житлових будинках та в 15 будинках приватного сектору. Також тривають роботи з розбирання покрівлі за двома адресами.

Фото: Запорізька ОВА