ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар, — Міненерго

Запорізька атомна станція знову на межу блекауту унаслідок російського обстрілу знеструмлена одна з ліній живлення ЗАЕС.
Про це повідомляє Міненергетики.
"Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", — кажуть у відомстві.
Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.
У Міненергетики наголошують, у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.
"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції — це запорука безпечного її функціонування", — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.
- Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа.