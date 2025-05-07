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ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар, — Міненерго

Унаслідок атаки одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена.

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар, — Міненерго
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Запорізька атомна станція знову на межу блекауту унаслідок російського обстрілу знеструмлена одна з ліній живлення ЗАЕС.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", — кажуть у відомстві. 

Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. 

У Міненергетики наголошують, у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції — це запорука безпечного її функціонування", — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.

  • З початку повномасштабного вторгнення РФ Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.
  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. 
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