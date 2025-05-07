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На Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни

Місцеві мешканці звернулися до фахівців з розмінування з проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової війни проходила лінія оборони.

На Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни
Фото: ДСНС

На Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни.

Як зазначають рятувальники, місцеві мешканці звернулися до фахівців з розмінування з проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової війни проходила лінія оборони. За результатами нетехнічного обстеження вирішили – територію необхідно повністю розмінувати.

29 квітня піротехніки розпочали розмінування урочища та вже за перший тиждень вилучили понад десяток вибухонебезпечних предметів. Найчастіше трапляються артснаряди калібру 76 мм.

Сапери ДСНС продовжують роботу, відновлюючи безпеку на територіях, де колись точилися бойові дії.
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