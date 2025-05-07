​За рецептами і лише цілими упаковками: окупанти “обмежили” продаж ліків на Луганщині

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Місцеві мешканці з тимчасово окупованої Луганщини повідомляють про неможливість придбати більшість медичних препаратів без рецепту з початку травня поточного року. Мова йде про знеболюючі, протизапальні, ліки від тиску й інші, які раніше продавали без рецепту від лікаря.

Люди пишуть, що в аптеках фармацевти посилаються на новий закон, який вступив в силу з 1 травня 2025 року.

“Так, в аптеці уже сказали, що не відпускають без рецепта з 1 травня. В Сватово вже штрафують і відбирають ліцензії. Так тепер не можна і пачки ділити, і пластинками продавати”, - пише (російською) користувачка “Наталья Казиева” в місцевому телеграм-каналі.

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Ще одна мешканка Старобільська повідомляє, що їй в одній з місцевих аптек пояснили, що без рецепта можна придбати лише противірусні препарати, чаї від застуди, льодяники від запаленого горла та кашлю.

“Як пояснила фармацевт, все, що на вітрині, продається без рецепта. Це противірусні, чаї різні, льодяники від горла, вітаміни і т.д. Чого на вітрині немає - за рецептом. Я в інтернеті знайшла список, але він старий. Та дещо співпадає”, - пише користувачка “Альона”.

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Такі “нововведення” від окупаційної влади не до вподоби людям. Місцеві мешканці стали нарікати на недостатню кількість терапевтів, які можуть виписати рецепти, аби люди мали змогу придбати ліки від головного болю.

“Де це в нас стільки терапевтів набрати, щоб рецепти виписували від болю. Теперь продажі в аптеках упадуть, а до 1,5 терапевта - черга кілометрова за рецептом за обезболом”, - пише “Елена Полено”.

Такі ж “зміни” торкнулися і ветпрепаратів.