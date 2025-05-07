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Катування ув’язненого на Полтавщині: повідомлено про підозру ще двом працівникам установи виконання покарань

У квітні 2025 року вже було повідомлено про підозру двом працівникам цієї установи у вчиненні аналогічного злочину.

Катування ув’язненого на Полтавщині: повідомлено про підозру ще двом працівникам установи виконання покарань
Фото: прокуратура

Ще двом працівникам «Полтавської установи виконання покарань (№ 23)» повідомлено про підозру. Їм інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 127 КК України), передає Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 15 квітня підозрювані з метою покарання ув’язненого за порушення режиму заздалегідь підготовленими смужками тканини прив’язали його до металевого ліжка. Після спроб потерпілого вивільнитись, до нього застосували спеціальний засіб – кайданки. В’язень був обмежений у русі 19 годин.

У квітні 2025 року вже було повідомлено про підозру двом працівникам цієї установи у вчиненні аналогічного злочину.

Наразі усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

Минулого року працівники ДБР викрили систему катувань на Полтавщині. Про підозру тоді повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".
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