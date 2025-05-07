На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 14 отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинули мирні жителі: троє людей в Сумській громаді, в тому числі одна дитина, та одна людина в Білопільській громаді, повідомляє ОВА.

Крім того, 14 мирних жителів поранено, із них 5 дітей. Поранення отримали 11 людей в Сумській громаді, в тому числі 5 дітей, один мешканець в Краснопільській та один – в Юнаківській громаді.

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня 2025 року, російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА:

майже 10 ударів КАБів;

майже 35 атак FPV-дронами;

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву, автомобілі;

у Білопільській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків;

у Юнаківській громаді пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 483 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 13 хвилин.