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На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 14 отримали поранення

Окупанти здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 14 отримали поранення
Фото: АрміяInform

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинули мирні жителі: троє людей в Сумській громаді, в тому числі одна дитина, та одна людина в Білопільській громаді, повідомляє ОВА. 

Крім того, 14 мирних жителів поранено, із них 5 дітей. Поранення отримали 11 людей в Сумській громаді, в тому числі 5 дітей, один мешканець в Краснопільській та один – в Юнаківській громаді. 

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня 2025 року, російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА:

  • майже 10 ударів КАБів;
  • майже 35 атак FPV-дронами;
  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву, автомобілі;
  • у Білопільській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків;
  • у Юнаківській громаді пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 483 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 13 хвилин.
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