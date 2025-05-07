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Двоє людей убиті, шестеро поранені внаслідок вчорашніх атак Росії по Херсонській області

Ворог атакував будинки та інфраструктуру. 

Двоє людей убиті, шестеро поранені внаслідок вчорашніх атак Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Учора Росія вбила в Херсонській області двох людей, шістьох поранила. Росіяни атакували 35 населених пунктів. 

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Костирка, Комишани, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Новоберислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Червоний Яр, Шляхове та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, складське приміщення та приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні. 

Одним з поранених є херсонець 59 років, якого учора ворог атакував з дрона в Дніпровському районі.
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