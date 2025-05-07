У Сумах оголошено дводенну жалобу за загиблими від балістичного удару

7 та 8 травня у Сумській громаді оголошені днями жалоби. Про це на своїй сторінці у Telegram заявив виконувач обов'язків міського голови, секретар міськради Артем Кобзар.

У вівторок росіяни завдали по обласному центру балістичного удару, внаслідок якого загинули троє людей. Жертвами атаки стали 6-річна дитина, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще 11 містян, серед яких п'ятеро дітей, зазнали ушкоджень.

Прокуратура Сумщини повідомила про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.