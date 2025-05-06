На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

Троє військовослужбовців Збройних сил України були вбиті у полоні росіян поблизу села Новопіль Донецької області.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. Після того як військові склали зброю, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї.
«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — наголосили в прокуратурі.
- Цього місяця стало відомо, що у Волноваському районі на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ.
- Перед цим у МЗС відреагували на відео, опубліковане The Associated Press, на якому видно, як загарбники страчують чотирьох українських військовополонених.