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На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

Прокуратура розслідує злочин.

На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених
окупанти, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Троє військовослужбовців Збройних сил України були вбиті у полоні росіян поблизу села Новопіль Донецької області. 

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. Після того як військові склали зброю, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї. 

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — наголосили в прокуратурі.

  • Цього місяця стало відомо, що у Волноваському районі на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ. 
  • Перед цим у МЗС відреагували на відео, опубліковане The Associated Press, на якому видно, як загарбники страчують чотирьох українських військовополонених.
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