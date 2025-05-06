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Повідомлено про підозру працівнику виправної колонії РФ, який знущався з українських полонених

За даними слідства, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними.

Повідомлено про підозру працівнику виправної колонії РФ, який знущався з українських полонених
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру оперативному працівнику виправно колонії № 7 федеральної служби виконання покарань РФ у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю.

Досудове розслідування триває.
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